كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورًا جديدًا في صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، لصفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

وصرح أحمد شوبير، في برنامج ”ملعب أون تايم“ ، المذاع عبر قناة ”أون تايم سبورتس“ ، ” أن النادي الأهلي كان يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي معين“ .

وأضاف: ” أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض موضوع الإعارة، وطلب أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وأن يحصل بالكامل على المقابل المالي الذي دفعه النادي عندما تعاقد مع إمام عاشور، من نادي الزمالك في يناير الماضي “ .

وأشار أن ”مفاوضات الأهلي مع ميتلاند في الرتوش الأخيرة، تقدر تقول فاضل تكة على انضمام إمام عاشور، للقلعة الحمراء“ .