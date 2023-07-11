شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم نادي بايرن ميونخ اللاعب السنغالي ساديو ماني تطورات جديدة بشأن التعاقد معه.

وأكدت مصادر صحفية أن المفاوضات مع ساديو ماني تقترب من الحسم، حيث أن هناك اجتماع منتظر للجنة التعاقدات في بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء، لحسم مصير اللاعب “، لافتةً ان الاتجاه هو الموافقة على عرض الأهلي الذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو للنادي بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

بينما صفقة ضم رياض محرز، فأوضحت المصادر ذاتها أن مسئولو مانشستر سيتي أبلغوا المفاوض الأهلاوي بطلب مهلة 72 ساعة؛ للحصول على الضوء الأخضر من جوارديولا، حيث أن اللاعب موافق على العرض خاصة وأنه لايمكن رفضه، ولن يُتاح مثله مستقبلًا.

والجدير بالذكر أن هناك مفاوضات تخص النادي الأهلي مع أكثر من لاعب بالدوريين الإنجليزي والإيطالي لتدعيم خط الوسط، أما بالنسبة لسفيان امرابط فينتظر عرض من مانشستر يونايتد.