أثار مشهد لقرد اسمه سينفر مملوك لشاب سعودي؛ الدهشة، لتمكنه من القفز عبر حبل أعلى مبنى مقلداً بذلك رجال المظلات والصاعقة.

ويبدو أن صاحب القرد دربه على طريقة المظليين بالقفز من أماكن مرتفعة عبر استخدام الحبل حتى يتمكن من ملامسة الأرض.

ويستخدم سلاح المظليين و الصاعقة القفز من أماكن مرتفعة أو برج شاهق أثناء التدريب ممسك بالحبل حتى يلمس الارض، وعادة ما يكون الاتفاع من ٨ أدوار فأعلى.

ونجاح القرد في تقليد طريقة قفز المظليين أثارت حالة من التعجب وسط تساؤلات عن إمكانية القرد سينفر تقليد رجال المظلات والصاعقة بالنزول بالحبل من على البرج.