ظهر الممثل سليمان المقيطيب المشهور بـ كفتة أبو الكفاتي، والذي استطاع بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في الصفوف الكوميدية الخليجية منذ بدايته، وهو يرقص في حالة طربية هستيرية على الطريق .

نجم مسلسل شباب البومب الشهير الذي انغرم به الجمهور السعودي خاصة فئة الشباب والصغار، جاء وهو في حالة طربية هستيرية يرقص على أنغام ” جاني الأسمر “، ويلوح بيديه يمينًا ويسارًا لا يلتفت لأحد بل منغمر في حالته الطربية فقط.

سليمان المقيطيب هو من ابتكر اسم كفتة الذي اشتهر به بسبب لائحة أحد الملاحم على الطرقات، وعندها طلب من عدّة فنانين من بينهم ناصر القصبي أن ينادوه في هذا الاسم حتى أصبح يعرف به.

يُذكر أن بداية سليمان المقيطيب الفنيّة كانت في المجال الكوميدي وأدّى عدّة أدوار، وبالرغم من أن هذه الأدوار لم تكن بنصوص طويلة أو من الأدوار البطولية؛ إلا أنه استطاع كسب جماهيرية كبيرة امتدت إلى الخليج العربي بأكمله.