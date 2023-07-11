أعلن نادي الجيل عن تعاقده مع اللاعب محمد حسين البلادي البالغ من العمر 29 عامًا.

يذكر أن البلادي بدأ مسيرته الكروية مع نادي العدالة في الفئات السنية، قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد ويلعب معه لمدة أربعة مواسم، ثم انتقل إلى نادي الخلود لموسم واحد، وبعدها انضم إلى الترجي لموسمين، وأخيراً انتقل إلى نادي جرش ولعب معه لمدة موسم.

كما مثل البلادي المنتخب الوطني الأولمبي، ويلعب البلادي في مركز الدفاع ويتميز بالقوة البدنية الجيدة، حيث يتمنى الجيلاوية أن يساهم بشكل كبير في تعزيز خطوط الفريق.

وفي سياق متصل، قال الكابتن محمد بعد انتقاله ” إنه لشرف كبير تمثيل نسور الأحساء في الموسم القادم، ويتمنى أن يكون موسم ناجح ويسهم في تحقيق تطلعات الجماهير الجيلاوية” .

يذكر أنه مثل المشرف العام على الفريق الأول الاستاذ سعد النينياء الجانب الجيلاوي في مراسم التوقيع مع الكابتن محمد البلادي.