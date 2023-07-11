ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ، وذلك لترويجهما لمادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم ضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات الأمنية المختصة .

وتهيب جهات الأمن بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات في سرية تامة.