كشفت نتائج دراسة أجريت في منظومة الرعاية الصحية العالمية كليفلاند كلينك عن علاج واعد لمرضى الكوليسترول الذين لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن لديهم عوامل خطر كمرض السكري.

وأثبت دواء مخفّض للكوليسترول يقوم على حمض البيمبيدويك فعاليته حيث خفّض كثيرًا احتمالية الوفاة نتيجة أمراض القلب وغيرها من الإصابات القلبية الوعائية الخطرة، كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأظهرت نتائج التجربة ، أن حمض البيمبيدويك قلّل من إصابات القلب والأوعية الدموية في عيّنة مختلطة موزّعة على مجموعتين وقائيتين أولية وثانوية من المرضى غير القادرين على تناول الجرعات الموصى بها من أدوية الستاتينات المخفضة للكوليسترول.

وقلّل حمض البيمبيدويك، بعد ستة أشهر من العلاج كوليسترول LDL بنسبة 23.2%، مقارنةً بالدواء الوهمي، وقلل الالتهاب المقاس ببروتين سي التفاعلي بنسبة 22.7%. كذلك حدث انخفاض بنسبة 30% في الإصابات القلبية الوعائية الخطرة، وانخفاض بنسبة 39% في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وانخفاض بنسبة 39% في النوبات القلبية، وذلك في هذه المجموعة الفرعية الوقائية الأولية.