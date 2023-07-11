طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة الرياضة، بالعمل على استراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية.

ودعا المجلس في قراره الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى توسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، داعياً الوزارة إلى الإسراع في إقرار استراتيجية الطب الرياضي في المملكة.

كما طالب بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع.