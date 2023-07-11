يدرس النادي الأهلي المصري ضم مهاجم النادي الأهلي ماركو أمارال.

وأكدت تقارير صحفية مصرية أن الأهلي المصري رشح فقط اسم أمارال إلا أنه لم يدخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي.

يذكر أن أمارال انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.