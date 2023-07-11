أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ موعد بدء النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وذكر أن فعاليات الموسم يوم السبت 28 أكتوبر بحفل افتتاح مذهل وملاكمة تاريخية بين بطل العالم للوزن الثقيل وفرانسيس أنجانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل في مواجهة مثيرة بين العملاقين.

وأضاف أن المباراة المنتظرة ستقام في حلبة ملاكمة منظمة وفقا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، ومثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال تايسون فيوري:”بمجرد أن يرن الجرس، ستنهال اللكمات كالقنابل من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن “ملك الغجر” هو أعظم مقاتل في جيله، وذلك في معركة ملحمية مع مقاتل آخر محترف. بدا فرانسيس شرساً عندما قفز في الحلبة بعد معركة وايت WHYTE لكن لا يوجد أحد أقوى مني، وسترون جميعًا ذلك بطريقة مدمرة في 28 أكتوبر ستكون معركة التاريخ كونوا على أهبة الاستعداد”.

فيما قال البطل العالمي فرانسيس أنجانو :” كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائما هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة MMA للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض، أود أن أشكر موسم الرياض وفريقي في BPOINTO LABS للمساعدة في تنظيم هذا الحدث، كل ما سأقوله لتايسون الآن هو أنه من الأفضل أن يرقص في تلك الحلبة لأنني إذا لمسته، فسوف يسقط مغشيا عليه”.