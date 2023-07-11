واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أبناء الشيخ عوده بن محمد بن ضبيان البلوي شيخ الرواحلة من بلي بوفاة والدهم .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب نجل الفقيد عيد باسمه ونيابة عن أشقائه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.