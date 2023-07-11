كشف صحافي كان سيلتحق برحلة الموت مفاجأة من العيار الثقيل، حول ما قاله أحد ركاب الغواصة “تيتان” التي انفجرت في قاع البحر حزيران الفائت.

وقال الصحافي أرني وايزمان، رئيس تحرير مجلة “Travel Weekly” إن المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، الذي لقي حتفه في الكارثة، كان قد أبلغه من قبل أن ركاب الغواصة لا يتم إبلاغهم بإجراءات الطوارئ لأنهم سيموتون قبل معرفة ذلك.

وأوضح وايزمان أن الركاب كان يتم تدريبهم فقط على كيفية هبوط الغواصة وصعودها، ويتم تسليمهم سترة وجوارب.

وأضاف وايزمان بأن لم يكن هناك أي تدريب حقيقي، وأنه عندما زار الغواصة من الداخل في اليوم الأخير تفاجأ بأن الأرضية مسطحة.