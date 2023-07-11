أعربت مواطنة تدعى “سلوى العماني”، عن سعادتها بعد تخرجها من الجامعة، رغم وصولها عمر 70 عاما.

وأوضحت المواطنة أنها منذ 50 عاما، لم تفقد الأمل في إكمال دراستها الجامعية،داعية جميع أبناء الوطن إلى الأخذ بأسباب التعلم حتى تكون المملكة رائدة دول المنطقة.

وأشارت إلى أنها لم تتعلم من أجل الحصول على وظيفة، بل لتحقيق هدفها الذي كانت تسعى إليه دائما.