توقع مستشار تربوي وتعليمي عودة أغلب الجامعات في المملكة لنظام الفصلين الدراسيين.

وقال المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، إنه من المتوقع أن تعود أغلب الجامعات السعودية لنظام الفصلين الدراسيين، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن وزارة التعليم منحت الجامعات صلاحية اختيار نظام الدراسة المناسب لها سواء كان فصلين أو 3 فصول، مشيرا إلى أن نظام الثلاثة فصول واجهت تحديات في السنوات الماضية منها وجود إشكاليات في فترة الفصل الصيفي، والتدريب والاتصال العلمي للأساتذة وتقليل المشاريع التطبيقية والخطط الجامعية، ورفع عدد الساعات ببعض المقررات، لافتا إلى أن نظام الفصلين سينهي هذه التحديات.

#نشرة_الرابعة | المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي: من المتوقع أن تعود أغلب الجامعات السعودية لنظام الفصلين الدراسيين pic.twitter.com/2JLY4aLrCK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 11, 2023