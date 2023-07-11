وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لباربرا باندا قائدة منتخب زامبيا، بالمشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات التي ستقام الشهر الحالي في أستراليا ونيوزيلندا، على الرغم من اخفاقها سابقاً في اختبار تحديد الجنس.

وكشفت مصادر أن باندا تم منعها يوم الجمعة الماضية من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2022، بعد إظهار مستويات عالية جداً من هرمون الذكورة “التستوستيرون” خلال اختبار تحديد الجنس قبل البطولة.

وأضافت المصادر أنه تم السماح لباندا باللعب في كأس العالم للسيدات هذا الشهر، لأن فيفا سمحت للمنتخبات إجراء فحوصات داخلية خاصة.

ويذكر أن باندا لاعبة كرة قدم من زامبيا تلعب في نادي شنغهاي شنغلي الصيني والمنتخب الزامبي للسيدات.