أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، متابعتها لعبور بقعة شمسية كبيرة يظهر تخطيطها المغناطيسي بأنها تمتلك مجالاً مغناطيسياً “بيتا دلتا”.

ويحتوي المجال على طاقة كافية لإحداث توهجات قوية ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.

ومن جانبه صرح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى ( الفوتوسفير ) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

وأوضح أن هذه البقعة تتشقق، حيث يظهر أخدود ساطع من الضوء – يُعرف باسم “جسر الضوء” – في النواة الأساسية للبقعة، حيث يبلغ طول الجسر حوالي 15,000 كيلومتر ، أي ما يعادل عرض الكرة الأرضية، وهذا يجعل رصده سهلا بالتلسكوبات، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الجسور الضوئية ليست مفهومة تماما ، وغالباً ما تمهد إلى تفكك البقع الشمسية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الحقول المغناطيسية الموجودة عند قاعدة الجسر الضوئي مشغولة بعملية العبور وإعادة الاتصال وهي نفس العملية التي تؤدي لحدوث التوهجات الشمسية .