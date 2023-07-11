صرح نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بأن النظام الجمهوري لم يكن ناجحا في الدول العربية، معتبرا أن “تقسيم” اليمن يجب أن يُعاد.

وقال خلفان: “العرب عندهم شيوخ..وعندهم ولاء لشيوخهم..هذا نظامنا، نظام الكرفتات ما يصلح لنا” ،في إشارة للنظام الجمهوري.

وأضاف: “الاستقلالية كانت في مختلف العهود هي الأصلح في اليمن..وحّدها (عبدالله) صالح وخلق لها الفشل غير المسبوق في نهاية مطافه…أعطوا القائد اليمني حرية الاختيار…وشوفوا روح الإبداع..على مسؤوليتي”.

وتابع: “المتشدقون بالوحدة خربطيون إلى يوم القيامة..العرب يصلح لهم أمير وشعب وكان الله غفورا رحيما”.

وأردف: “حتى الحوثي أعطوه إمارة في صعدة..سيكون ناجحا..أما يحكم اليمن مستحيل..بيلعنون اللي عينه”، معتبرا أن “تقسيم اليمن الذي كان على زمن الأجداد يفترض أن يعاد”، فيما أكمل: “هذه نصيحة ناصح..اللي مش مقتنع ينتظر”.