يشارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات في منتدى الأعمال السعودي الذي سينطلق غداً الأربعاء في إسطنبول.

وسيستعرض “الحقيل” فرص الاستثمارات السعودية – التركية،وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان التقى اليوم في أنقرة،عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية؛ عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.