وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظيره السعودي بمنع نادي النصر من تسجيل أي لاعب محلي لعدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات الدولية بشأن مستحقات نادي ليستر سيتي الإنجليزي على خلفية شراء عقد المهاجم النيجيري أحمد موسى،.

وأوضحت مصادر أن النصر لم يسدد مليونَي ريال، تمثِّل شرطًا إضافيًّا، وضعته إدارة النادي الإنجليزي، بواقع 820 ألفًا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، ومليون إذا حصل الفريق على المركز الأول، أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ متفرِّقة عن كل مواجهة إضافية، يلعبها النيجيري في البطولات الأخرى، بحسب الرياضية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتمُّ دفع المبلغ لإدارة ليستر سيتي، التي بدورها سترفع العقوبة فور السداد خلال الأسبوعين المقبلين.

يذكر أن عدد الأندية الموقوفة مع النصر، وصل إلى 15 ناديًا في دوريي روشن ويلو نتيجة قرارات صادرة في حقها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.