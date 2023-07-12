تعرض الإعلامي المصري توفيق عكاشة لسرقة الفيلا المملوكة له في أحد الكمبوندات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتلقي قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه تفاجأ بتعرض فيلته لسرقة كل محتوياتها ومتعلقاته بداخلها.

وأفادت التحريات الأولية، بأن المتهمين المجهولين حتى الآن، سرقوا 4 ساعات من ماركات عالمية شهيرة، تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات فضلاً عن مشغولات ذهبية ومبلغ مالي 4 آلاف دولار.

كان توفيق عكاشة يقضي عطلة صيفية في الساحل الشمالي ولدى عودته اكتشاف اختفاء متعلقاته وتبين له سرقتها وعلى الفور أبلغ أجهزة الأمن التي حضرت للفيلا محل الواقعة لمراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة وفحص المترددين على المكان.