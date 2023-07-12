تغنى سعد آل مغني عضو ذهبي سابق لنادي النصر، بفريق نادي الهلال ، وذلك بعد فوزه على نظيره جوريكا السلوفيني بنتيجة هدفين نظيفين، في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره الجاري في النمسا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال سعد آل مغني ” الهلالي يطلع للدنيا على ذهب والبعض يطلع على الدنيا يصيح في يده اليمنى خرقه وفي يده اليسرى قوطي ذكريات ”

يجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال، يواصل تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد “2023-2024″، بالعديد من الصفقات النارية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي انطلقت في الأول من يوليو.