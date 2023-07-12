يعد شرب كوب من الماء الساخن والليمون الحامض أحد طقوس الصباح الأساسية بالنسبة لملايين الأشخاص، من بينهم بيونسيه وجنيفر أنيستون؛ حيث يعتقد البعض أنه “مفيد” للكبد ويعزز الجهاز الهضمي.

ويمكن لشرب الماء الساخن والليمون الحامض، والماء المنقوع بالليمون الحامض، أن يقوض في الواقع جهودك لتكون بصحة جيدة، فيما ذكرت طبيبة الأسنان هانا وولنو، المتحدثة باسم جمعية طب الأسنان البريطانية: “يُساء التسويق لعادة شرب الماء الساخن والليمون الحامض مرارا وتكرارا كعلاج لجميع الحالات الصحية المتعددة”.

وأضافت: “لكن الأمر المقلق للغاية هو الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه العادة لأسنانك – والذي يكون دائما في كثير من الحالات ولا يمكن عكسه”، ولا يوجد ما يدعم فكرة أن شرب الماء الساخن والليمون “سينظف الكبد أو يزيل السموم منه” كما يُزعم، حسبما يقول البروفيسور ديفيد لويد، استشاري جراحة الكبد في مستشفى ليستر الملكي.