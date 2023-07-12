شهدت أعمال مشروع حي عدل عدل ، تقدما كبيرا، حيث تم إنجاز أكثر من 92% من إجمالي أعمال البنية التحتية للمشروع.

يمتد مشروع حي عدل على مساحة 5 مليون متر مربع في الدمام، والذي يعد واحد من أكبر مشاريع المخططات السكنية التجارية في المنطقة الشرقية

ويعد حي عدل أكبر مشاريع التطوير الحضري للأحياء السكنية في المنطقة الشرقية حالياً، يقع الحي غرب مدينة الدمام، على امتداد طريق الملك فهد، إحدى شرايين المدينة النابضة، كما يعتبر آخر المخططات العمرانية المفسوحة على طريق المطار حتى عام ١٤٥٠ هجرية.

تتجاوز مساحة حي عدل ٣ مليون متر مربع، تم تطوير بنيته التحتية وفق أحدث المعايير المعتمدة، وتم مده بكامل الخدمات التي تتطلبها الأحياء النموذجية، والتي تشمل المساحات السكنية، والتجارية، المزودة بالمرافق الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والمساحات الخضراء، ليشكل علامة فارقة في التمدد العمراني غرب الدمام.