تحدثت الفنانة المصرية مي كساب التي ظهرت في مسلسل جعفر العمدة الذي اشتهر في رمضان، وكانت الزوجة الأولى لـ محمد رمضان، عن تعدد الزوجات .

وظهرت كساب وهي تعبر عن رأيها في المرأة التي تقبل أن تكون زوجة ثانية ووصفتها بـ ” الغبية” .

وقالت الفنانة خلال مقطع فيديو ظهرت من خلاله:” الست اللي تقبل تكون زوجة ثانية ” غبية”، لأنها حياة تنافسية من غير رحمة .”

وكانت كساب رفضت بقوة من قبل عندما سُئلت هل تقبل بتعدد الزوجات مثلما حدث معها في “مسلسل العمدة ” الشهير، وقالت: من رابع المستحيلات أن أقبل بذلك في الحقيقة .