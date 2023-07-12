كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم (لا تشترط خبرة).

وأوضح المستشفى، أن المسمى الوظيفي هو: مسؤول / متابع مشتريات، بينما الشروط: درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في تخصص (إدارة المواد، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، رخصة قيادة (سارية الصلاحية).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/12/24هـ الموافق 2023/07/12م، وذلك عبر موقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا