اقترب نادي الوحدة من إبرام صفقتين جديدتين، لدعم صفوفه وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفادت مصادر صحفية بأن الوحدة بات قريبًا من ضم سعيد المولد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من الاتفاق، إلى جانب حمدان الشمراني، على سبيل الإعارة من فريقه الاتحاد.

وشارك سعيد في الموسم الماضي في 25 مباراة، بينما قدم 4 تمريرات حاسمة ولعم 2.226 دقيقة

وتنافس كل من أبها، التعاون والطائي من أجل الحصول على خدمات لاعب الاتفاق المتألق بشكل لافت للنظر خلال الموسم الماضي

وكان الوحدة قد أعلن التعاقد مع المدرب اليوناني جورجيس دونيس لمدة عامين ليبدأ مهامه مع الفريق بدءًا من معسكر صربيا.