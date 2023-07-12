رصد تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي انفجاراً “مذهلا” لنجمين نيوترونين، بعد اصطدامهما في الفضاء في ظاهرة كونية تسمى “كيلونوفا”.

َويحدث هذا الانفجار عندما يندمج نجمان نيوترونيان، محدثاً سطوعاً هائلا في الفضاء. وينتج عن الانفجار أشعة “غاما” وموجة من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية.

وينتج عن هذا الانفجار القوي للغاية، المعادن الثقيلة مثل الذهب واليورانيوم.

حيث أكد الفريق الدولي، الذي نشر ورقة بحثية عن هذا الانفجار، إنه رصد أدلة على عنصر التيلوريوم الثقيل واللانثانيدات، والأخيرة سلسلة تتكون 15 عنصرا أرضيا نادرا.