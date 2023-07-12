اندلعت مشاحنة وخلاف بين رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون وعضو المجلس مرزوق الغانم في إحدى جلسات المجلس.

وقال مرزوق الغانم، أن “المضبطة تجسيد لما يحدث ⁧‫في الجلسة، وفي المضبطة في الجلسة الافتتاحية هناك صفحتان من خطاب رئيس الوزراء لم يقلهما في الجلسة، وأريد أن أثبت هذه الحقيقة للتاريخ، فلا يجوز إضافة صفحتين للمضبطة”.

ودعا الشعب الكويتي إلى “رؤية كلمة الافتتاح وما أضيف في المضبطة وهي موجودة في فيديو الصفحة”، فيما أثار حديثه حفيظة أحمد السعدون الذي طالبه بقول رأيه بكلمة موافق أو غير موافق فقط.