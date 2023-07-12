حذّر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، من أن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.

وجاء ذلك بعدما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن القادة قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا خطة دفاعية شاملة لمواجهة موسكو.

وقال ديمتري في تعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، أن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وأفاد عبر تليغرام بأن الغرب لم يستطع بعدما استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر، وفق قوله. معتبراً أن الدول الغربية باتت في طريق مسدود.

وأضاف: ” أن الحرب العالمية الثالثة تقترب”، مؤكدًا على أن كل شيء واضح، وأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف.

وجاء ذلك أيضًا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية، عن خطة إرسال قنابل عنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

والجدير بالذكر أن قادة الحلف بدأوا أمس الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا والتي تستمر حتى اليوم، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجومًا مضادًا صعبًا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.