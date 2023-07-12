استقبل الأهالي والمسؤولون بمنطقة جازان، وصيفة كأس العالم في الحساب الذهني “جود الظافري” بالورود.

وحققت جود الظافري المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المملكة.