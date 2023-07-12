استقبل الأهالي والمسؤولون بمنطقة جازان، وصيفة كأس العالم في الحساب الذهني “جود الظافري” بالورود.
وحققت جود الظافري المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المملكة.
بالفل والورود..#جازان تستقبل وصيفة العالم "جود الظافري"، بعد تحقيقها المركز الثاني على العالم في الحساب الذهني
عبر مراسل #الإخبارية زاهر المالكي pic.twitter.com/I2IOqMxPD4
— الإخبارية (@EKHNEWS) July 11, 2023
ماشاء الله تبارك الرحمن ..
ربي يحفظها .. ويقر عيني والديها والوطن بها
إلى الأمام ياجود ..
وعودا للوطن محمود ..
في دولة السعد والسعود ..
في جيزان .. أرض الفل والورود ..
لامكان للنوم والرقود ..
عند أصحاب الهمم والصعود ..
حفظ الله وطنا تحت حكم أل سعود .
ماشاء الله تبارك الله .
اللهم صلي على محمد .
اذكرو الله يا قراء وصلو على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من تستحق ان تكون مشهوره بحق.
ماشاء الله تبارك الله.
مبرك بنتنا جود و أن شاءالله أنجاز يتلوه أنجاز و أنتِ بخير و بحجابك الساتر بأذن الله 🤲
👍👍👍👍👍
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