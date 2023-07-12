أكد تقرير طبي أن حارس باريس سان جيرمان، سيرجيو ريكو، كان سيموت على الفور في حال كانت الإصابة التي تعرض لها أعمق بمقدار نصف سنتيمتر.

وكان ريكو قد تعرض في الأسابيع الماضية لإصابات خطيرة في الرأس وكان في غيبوية بعدما صدمه حصان أثناء مشاركته في رحلة بإقليم “ال روسيو” بإسبانيا، وغادر مؤخرا العناية المركزة، ويواصل علاجه.

وأوضح التقرير الطبي أن ريكو كان على بعد نصف سنتيمتر من الموت، بمعنى أن الإصابة لو كانت أعمق بمقدار نصف سنتيمتر لمات على الفور.

وأفادت مصادر صحفية بأن حارس باريس سان جيرمان فقد 23 كلغ، وأنه يتعافى حاليا، والأطباء يفكرون في إخراجه من المستشفى، يوم الجمعة.

فيما قال سيرجيو ريكو :”إنه يشعر أنه محظوظ للغاية حيث يواصل التعافي بعد خروجه من الرعاية المركزة.

وقدم ريكو شكره في منشورا على “إنستغرام”، يوم الأحد، لمن ظهروا وأرسلوا له حبهم في هذه الأيام الصعبة.

وقال :” أواصل العمل على التعافي، وأتحسن كل يوم، أشعر أنني محظوظ للغاية، مرة أخرى، شكرا لكم وأتمنى أن أراكم قريبا.”

يُذكر أن ريكو لعب لإشبيلية، ولعب معارا لفريق فولهام في موسم 2018 – 2019، ومرة أخرى في سان جيرمان في موسم 2019 – 2020، وذلك قبل أن ينضم لسان جيرمان بشكل نهائي في 2020.