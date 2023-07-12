يتعرض الأطفال لإصابات خطيرة بسبب تركهم في السيارة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالصيف.

ففي السنوات الـ25 الماضية، توفي أكثر من 940 طفلًا بسبب ضربة الشمس؛ لأنهم تُركوا أو حوصروا في سيارة ساخنة.

وفي العام 2022 وحده، توفي 33 طفلًا بضربة شمس في السيارات. وهنا من المهم أن يدرك الجميع، أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس، وأن جميع الوفيات الناجمة عن السيارات ذات الحرارة المرتفعة كان يمكن الوقاية منها.

نصائح لتجنب المخاطر

هناك نصائح عدة أساسية ومهمة يجب على الأهل اتباعها لحماية أطفالهم من هذا الكابوس الفظيع، ومنها:

-النظر قبل إقفال السيارة: افتح الباب الخلفي وانظر في المقعد الخلفي للتأكد من أن الجميع خارج السيارة.

-احتفظ بشيء تحتاجه في المقعد الخلفي: ضع هاتفك المحمول أو حقيبتك أو جهاز الكمبيوتر أو هويتك أو أي شيء ضروري لروتينك اليومي بجانب طفل، كي يكون لديك سبب للنظر إلى المقعد الخلفي.

-أغلق الأبواب دائمًا: حتى لو كانت السيارة في المرآب أو في حديقة المنزل، احتفظ بالأبواب مغلقة لمنع الأطفال الفضوليين من دخول السيارة.

-ضع المفاتيح بعيدًا: قد يرغب الأطفال في اللعب بالمفاتيح وحتى الدخول إلى السيارة للاختباء دون معرفة الوالدين. لذلك من المهم وضع المفاتيح بعيدًا عن متناول الأطفال.

-ضع خطة مع مقدم رعاية الأطفال: من المهم أن يقوم مقدم رعاية الأطفال بالاتصال لتحديد مكان الطفل إذا لم يحضر إلى الحضانة أو المدرسة دون إشعار مسبق. وهذا من الممكن أن يذكر الأهل في حال تركوا طفلهم في السيارة.

-التكنولوجيا جزء من الحل: يمكن استخدام جهاز تذكير المقعد الخلفي الذي يصدر صوت جرس ورسالة على لوحة العدادات عند إيقاف تشغيل السيارة لتذكير الأهل بفحص المقعد الخلفي. ويتم توفير هذه التقنية في العديد من السيارات الحديثة. وإذا لم تكن سيارتك مجهزة بهذه التقنية، يمكن استخدام تقنية مقعد السيارة التي تولد سلسلة من النغمات يتم تفعيلها لتذكير الأهل بوجود طفل في المقعد الخلفي عند خروجهم من السيارة.

-إذا رأيت طفلاً لا تتردد في التصرف: إذا رأيت طفلًا بمفرده في السيارة مع نوافذ مغلقة تحت أشعة الشمس، لا تتردد في الاتصال برقم الطوارئ.