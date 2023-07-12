يهتم نادي الهلال بكسب خدمات اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.

وأكدت مصادر أن الهلال أرسل عرضًا ضخماً لنادي فولهام بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع ألكسندر ميتروفيتش.

وأشارت إلى أن إدراة عرضت على هداف المنتخب الصربي راتبًا سنويًا قدره 25 مليون يورو، مؤكدة أن اللاعب يُفكر جديًا في قبول العرض الهلالي.

يذكر أن ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا،يلعب لنادي فولهام الإنجليزي، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013.

وسبق للمهاجم الصربي اللعب لعدة أندية؛ أبرزها: نيوكاسل يونايتد، أندرلخت، بارتيزان، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو