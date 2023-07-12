تعرضت أسرة سعودية لحادث انقلاب مركبتهم في أحد الوديان بمرتفعات جبل كافي بطرابزون شمال تركيا.

وسقطت المركبة في الوادي فيما تحاوطها المياه من كل جانب، وسط محاولات لإنقاذ الأسرة.

وقال موثق الفيديو سامي المستادي، أن الحادث وقع بسبب التصوير أثناء المرور بمرتفعات جبل كافي، مؤكدًا أن جميع من بالمركبة بصحة جيدة، محذرًا من التصوير أثناء قيادة المركبة بالمرتفعات.

وتشهد تركيا توافد سياح من دول الخليج بكثافة، وذلك بالتزامن مع إجازة الصيف لقضاء إجازاتهم في أجواء معتدلة.