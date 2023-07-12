صرح أمين عسير المهندس عبدالله الجالي، أنه تم طرح الحزمة الثانية من مشاريع ٢٠٢٣ لأمانة عسير وبلدياتها بقيمة ٤،٨ مليار ريال ليتجاوز ما تم طرحه منذ بداية العام ٦،٧ مليار ريال.

وتشمل هذه المشاريع تطوير الوجهات السياحية وتطوير الاحياء والسفلتة والانارة والحدائق وغيرها في جميع المحافظات.

ومن جهة أخرى، قدّم أمين عسير شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله لما يولونه من دعم للقطاع البلدي، ولأمير المنطقة المحرك والداعم لهذه المشاريع ولمعالي الوزير على تمكينه ومتابعته المستمرة.