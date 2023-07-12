أثار مقطع فيديو منتشر لفتاة ترقص بطريقة مغرية ولافتة دون حياء، غضب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الفتاة التي ظهرت وهي ترقص بطريقة مغرية ولافتة خطفت أنظار الحاضرين بينما تقف العروس بعيدًا.

وظهرت الفتاة وهي ترقص في زاوية بمفردها وتتمايل بطريقة لافتة مما جذب أنظار الحاضرين وتركوا العروس والتفتوا لها.

والأمر الذي أشعل الغضب في نفوس الحاضرين الذين تركوا العروس وظلوا يتابعون الفتاة، هو أنها كانت ترقص أمام شاب بينما هو يمسك ” طبلة” ويلقي النظرات عليها وهي تزداد في فعلها .

ولقى المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا، وانهالت التعليقات على الفتاة منتقدة فعلها، حيث قال أحدهم:” كله بيرقص علشان يتصور ويطلع تريند.”