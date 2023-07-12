كشفت شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة TOPOLINO التي تعد أصغر سيارة كهربائية تحمل شعار FIAT.

وتأتي السيارة فيات TOPOLINO بتصميم خارجي صغير الحجم، حيث تقدم بمقعدين فقط، بالاضافة إلى عدم وجود أبواب، مما يمنحها اطلالة صيفية رائعة، حيث يراها الكثير سيارة شاطئية أو للتنزة، ولكن بمظهر عصري.

وزودت السيارة فيات TOPOLINO بجنوط باللون الأبيض مع تداخل فضي، وواجهة أمامية ذات مصابيح دائرية الشكل، بالإضافة إلى انقسام السيارة للونين، حيث ظهر الجزء الخاص بالسقف والقوائم باللون الأسود، والاستغناء عن الأبواب والاعتماد على احبال وهو مايجعل الأمر غريب بعض الشيء.

وتعتمد السيارة فيات TOPOLINO على بطارية كهربائية سعة 5.4 كيلووات في الساعة، مما يمنحها أفضلية السير لمدى يصل إلى 75 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي بقوة 9 كيلووات “12 حصانا”.

وتصل السيارة فيات TOPOLINO إلى سرعة قصوى تقدر بـ 45 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي السيارة من الخارج بنسبة طول كلي بلغت 2.53 متر، مع حامل خلفي للحقائب كما هو ظاهر بالصور التي تم تداولها.