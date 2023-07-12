كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في القضية المتهمة بها البلوجر المصرية سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابسة عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز.

وقضت المحكمة الجنائية، بحبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، حيث استأنفت المتهمة على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

وقالت سلمى الشيمي، في التحقيقات: “أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من حوالي 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة، والفيديوهات اللي بنزلها حاليا متعلقة بشغلي وكمان أنا لما كنت بنزل الفيديوهات دي كنت بنزلها للهزار والترفيه وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل”.

وأضافت: “أنا مش بنزل صوري بالبكيني أنا بنزل صور وفيديوهات وأنا لابسة فست كاجوال وسواريهات وبنزل فيديوهات وبعمل فيها حركات، وديه طبيعة لبسي العادية وأنا بخرج وأنزل في الشارع بالبس اللي بتصور بيه”.