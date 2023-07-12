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الاربعاء12 يوليو

مشهد يحبس الأنفاس لشخص يقف بكامل وزنه على بطن رضيع.. فيديو

منذ 12 دقيقة
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مشهد يحبس الأنفاس لشخص يقف بكامل وزنه على بطن رضيع.. فيديو
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في مشهد صادم يتنافى مع الإنسانية وحقوق الطفل يقوم الهندوس بممارسة طقوس غريبة تشكل خطرا كبيراً على حياة الأطفال والرضع.

وظهر كاهن هندوسي يقف بكامل جسمه واضعا قدميه على بطن رضيع في مشهد حبس أنفاس كل من شاهده، والغريب في الأمر أن الطفل لم يُسمع له صوتاً أو بكاءاً من هذا الفعل الوحشي.

وأثار هذا المشهد استهجان وغضب نشطاء التواصل، قائلين ” هؤلاء هم الهندوس وهذه طقوسهم التي لا تزعج المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والمرأة والطفل”.

ويقبل الهندوس في الهند على ممارسة طقوس من أغرب وأخطر الطقوس المثيرة للجدل، ولا سيما على الأطفال اعتقاداً منهم أن ذلك يجلب لهم الحظ ويضمن لهم حياة صحية، كما يكفل الرفاهية والازدهار لجميع أفراد العائلة.

 

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