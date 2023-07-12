شهد العالم اهتمامًا كبيرًا بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أنه استحوذت على تفكير الكثيرين فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو التي تم تطويرها عبر هذه التقنية “الذكية” والتي توفر قوة معالجة موازية سريعة ودقيقة.

تقنية الذكاء الاصطناعي شهدت تطورًا كبيرًا لدرجة أنه بات بإمكان مستخدميه إنشاء مقاطع صوتية بأصوات فنانين عالميين سواء أحياء كانوا أم أموات.

والدليل على ذلك كانت إعادة طرح شارة أغنية المسلسل الكرتوني كونان، والتي أدتها الفنانة السورية رشا رزق قبل سنوات، بصوت الفنانة المصرية أم كلثوم الملقبة بكوكب الشرق.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، وكالعادة انقسمت آراء الرواد بين مؤيد ومعارض فمنهم من رأى أن النتيجة مذهلة وأبدوا إعجابهم الشديد بإحياء صوت أم كلثوم من خلال أغاني سبيستون.

بينما سيطر الخوف على آخرين من تشويه تراث كوكب الشرق الغنائي خاصة مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل تهديدًا لتراث الفنانين وتشويهه.

والجدير بالذكر أن صانعي المحتوى لقوا اتهامات كثيرة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأحد أشهر مطربي الوطن العربي.