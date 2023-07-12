شارك الشاعر فهد المساعد، صورة له مع مواطنه الفنان عباس إبراهيم، حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فهد المساعد صورته مع صاحب “ناديت” عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأربعاء، في الظهور الأول للمطرب بعد فترة غياب، وسط تساؤلات كثيرة من محبيه عن سر غيابه.

وقال المساعد تعليقًا على الصورة: “المحبة لهالفنان والانتظار والتفاعل ماقد شفت مثله سواء من الجمهور أو الإعلام.. وبالتأكيد عباس إبراهيم يستاهل. الصورة أمس وعباس متحمس ومشتاق لجمهوره”.

وعبر المتابعون عن لهفتهم لجديد الفنان، وتمنوا عودته قريبًا إلى الغناء، معتبرين أنه صوت يستحق أن تكون له مكانة على الساحة الفنية السعودية والعربية.