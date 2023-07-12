كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر ملابسات واقعة إحتجاز شاب داخل شقة سكنية ، وتعرضه للضرب على يد شخص وشقيقته بسبب علاقة عاطفية بينه وبين الأخيرة.

انتقلت الشرطة إلى محل الواقعة بعد ورود بلاغ من الجيران يفيد سماعهم صراخ من داخل الشقة، وبالإنتقال والفحص، تبين العثور على شاب مصاب بكدمات في الرأس والعين وبرفقته شخص وفتاة.

وبسؤالهما أقر الشاب بأنه على علاقة عاطفية مع الفتاة، وأنها قامت بالإتصال به للحضور بعدما أخبرته بتغيب أسرتها، وحين حضر وصل شقيقها وقام باحتجازه والتعدي عليه بالضرب وساعدته الفتاة في ذلك بعدما ضبطهما في وضع مخل معا.