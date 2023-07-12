أوضح الفنان المصري الشاب معتز هشام حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك، بعد أن تعاونا معا في مسلسل مصري، وانتشرت أنباء عن ارتباطهم.

وقال الفنان هشام:” “مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة”.

يُذكر أن هناك أنباء تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطه بالفنانة البحرينية في مسلسل سكر، المقرر عرضه قريبا عبر منصة “شاهد”.

ويشارك في مسلسل “سكر” ماجدة زكي ومحمد ثروت والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي.