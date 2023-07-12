أوضح جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أن ليونيل ميسي، كان قريبا جدا من العودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال لابورتا في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “قدمنا كل الحلول الممكنة لاستعادة ميسي، إلا أنني وضعت مصلحة النادي فوق الأفضل في العالم”.

وأضاف: “مر بعض الوقت، تم الاتفاق على العقد بالكامل، لكن خورخي ميسي تحدث معي، وأخبرني أن (ليو) قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، لأنه قضى أوقاتا صعبة مع باريس سان جيرمان، وتعرض لضغوط كبيرة”.

وأجاب عن سؤال بشأن عدم تلقي ميسي عرضا رسميا من برشلونة، مستنكرا ذلك: “يا رجل.. لقد حصلنا على تفويض من الليغا على بنود عقد ليونيل، الذي ناقشنا كل تفاصيله مع خورخي”.

وانتقل ميسي، إلى صفوف فريق إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وكان النجم الأرجنتيني لديه عروض قوية من برشلونة والهلال السعودي لكنه فضل الدوري الأمريكي.