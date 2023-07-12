قام شاب هندي بالنصب على أكثر من 15 امرأة، وأقنعهن بالزواج به، واستولى على أموالهن ومتعلقاتهن الثمينة، من خلال انتحاله صفة طبيب وأحيانًا مهندس .

وتفصيلاً، أقنع الشاب الذي يدعى ماهايش كبناياك ضحاياه، ومعظمهن أرامل ومطلقات، بأنه من أنجح الأطباء وأحيانا المهندسين، حيث أنه افتتح عيادة وهمية في مدينة توماكورو بولاية كارناتاكا جنوبي الهند، ووظّف بها ممرضة؛ لاكتساب مزيد من المصداقية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بعد سقوط المحتال في يد الشرطة، بعد تمكنه من خداع ضحاياه عبر مواقع وتطبيقات التعارف والمواعدة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم استهدف أيضًا بعض الفتيات العازبات والمستقلات ماديا، لافتًا أنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد؛ لأنه لم يجتز مرحلة التعليم الابتدائي.

وأفادت مصادر وسائل إعلام محلية بأن أغلب الضحايا لم يبلغن عن الواقعة بسبب الإحراج والوصم، لكن هناك مهندسة برمجيات تقدمت ببلاغ ضده بعد زواجها به واكتشاف حقيقته.

المهندسة البالغة 45 عامًا أوضحت إن زوجها السابق كان يطلب منها أموالا طائلة بذريعة رغبته في افتتاح عيادة جديدة، قبل استيلائه على ما يعادل 18 ألف دولار ومجوهرات بقيمة 10 آلاف دولار.

وعلى الفور قامت الشرطة الهندية بتعقب المتهم والقبض عليه، وكشفت التحقيقات أن المتهم له سوابق ومنها اتهامه بمحاولة قتل والده.