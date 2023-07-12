عاش كريستيانو جونيور، ابن لاعب فريق نادي النصر، كريستيانو رونالدو، لحظات مرحة مع عدد من أصدقائه في المملكة.

وقام كريستيانو جونيور باقتحام المكان الذي يتواجد به أحد أصدقائه وقال السلام عليكم حبيبي ثم قام بدغدغة صديقة بشكل جعل صديقه ومن حوله من أصدقائهما يضحكون بشكل هستيري.

واستكمل نجل اللاعب مزاحه مع صديقه، بينما كان أصدقائه الآخرين يراقبون المشهد ويضحكون ويصورون هذه اللحظات الطريفة بهواتفهم الذكية.

ويذكر أن رونالدو قد لحق بمعسكر النصر في العاصمة لشبونة، استعدادًا لخوض غمار الموسم المقبل 2023-2024، بعد الحصول على فترة راحة إضافة بسبب المشاركة الدولية بقميص منتخب البحارة.

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