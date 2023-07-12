أكد اللاعب الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، في استمرار اللعب رغم الوصول إلى العام الـ “56 من عمره”.

وقام ميورا، المعروف باسم “الملك كازو”، بتجديد عقده مع فريق الدرجة الثانية البرتغالي أوليفيرنسي، والذي يلعب له على سبيل الإعارة من يوكوهاما الياباني.

وكشف النادي البرتغالي عبر صفحته الرسمية على موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم الثلاثاء: ميورا كازو سيستمر مع أوليفيرنسي.

ويذكر أن ميورا حقق نجاحا مع المنتخب الياباني حيث سجل له 55 هدفا خلال 89 مباراة بين عامي 1990 و2000 .