انضم مدرب الهلال السابق رامون دياز بشكل رسمي إلى نادي فاسكو داغاما البرازيلي.

وظهر المدرب الهلال وهو يحمل شعار النادي أثناء استقباله.

ويذكر أن رامون كان يدرب نادي الهلال وحقق معه الدوري وكأس الملك ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017.