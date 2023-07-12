وجه مجلس الشورى عدة مطالبات إلى الهيئة العامة للترفيه بشأن الفعاليات الرفيهية وأسعارها.

وطالب المجلس بمراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية، بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة، ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع.

وشدد المجلس على ضرورة اعتماد المصطلحات العربية، أو المعربة في مسميات المشاريع والفعاليات التابعة للترفيه، بجانب استحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة.

يذكر أن المجلس طالب الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة، بالعمل على وضع ضوابط، تنظم أعمال الإيجار المشترك للمنازل والمساكن قصيرة الأجل؛ عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة.