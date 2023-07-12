وقع النادي الأهلي مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عقد رعاية ذهبية لمدة ثلاث سنوات، تمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2025-2026.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، طارق بن عبد الله خليفة، أن هذه الخطوة ستشكل مرحلة جديدة في مشوار النادي.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على تحقيق العديد من الأهداف التي من شأنها الارتقاء بالعلامة التجارية لـ”سرك” وإيصالها إلى الوسط الرياضي من خلال مجموعة من الانشطة الترويجية التي تهدف إلى زيادة الوعي في كل ما يخص عمليات الاستدامة والمحافظة على البيئة.